PRF apreende 1T de maconha em caminhão de ração

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na sexta-feira (8) um total de1.014 Kg de maconha e prendeu seis envolvidos no transporte do entorpecente, em Dourados(MS)



A equipe realizava rondas pela BR-263, quando visualizou um caminhão atrelado a um reboque, de placas de Aparecida (PB), estacionado no acostamento. O motorista, de 65 anos, disse que estava parado por problemas mecânicos e que viajava com um passageiro, de 37 anos. Segundo ele, ambos foram contratados para carregar ração bovina em Ponta Porã (MS) com destino ao interior de São Paulo.



Durante a abordagem, um Saveiro chehou e disse que estava dando apoio ao condutor da carreta e que outros dois veículos, também estavam viajando em comboio com o caminhão.



A equipe da PRF foi averiguar os locais onde os veículos estavam aguardando a carreta, e constatou que um dos motoristas já tinha sido acusado de contrabando de cigarros em 2016.



Todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade Operacional de Dourados, onde 1.014 mil kg de maconha, escondida sob a carga de ração, foram descobertos. Os três carros realizavam serviço de batedores para a carreta.



Os seis presos, a carreta, os três veículos batedores e a maconha foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados (MS).



Deixe seu Comentário

Leia Também