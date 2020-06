PRF apreende 507 Kg de maconha em veículo abandonado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado (30), durante a Operação Tamoio, 507,6 Kg de maconha em Campo Grande (MS). O veículo em que era transportada a droga foi recuperado.

Segundo a PRF, uma equipe de agentes realizavam ronda no km 457 da BR-163, quando visualizaram uma Chevrolet/Meriva, com placas aparentes de Ponta Porã (MS), parado no acostamento e sinalizado por uma equipe da Concessionária que administra a rodovia.

O veículo estava abandonado. A equipe realizou buscas no local, porém o motorista não foi localizado. O carro estava carregado com 547 tabletes de maconha, totalizando 507,6 (quinhentos e sete quilos e seiscentos gramas) do entorpecente.

Os policiais também descobriram que as placas eram falsas, as verdadeiras, de Campinas (SP), possuem registro de furto desde maio de 2017 no mesmo município.

O veículo e a carga de maconha foram encaminhados para a Denar em Campo Grande (MS).

