PRF apreende mais de 600kg de droga e suspeito não é encontrado

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no domingo (29) em Ponta Porã (MS) 578,5 kg de maconha e 36,9 kg de skunk em um veículo com placas adulteradas.

No km 80 da BR-463, a equipe foi informada que havia um automóvel estacionado em uma estrada de terra. No local, foi encontrado um Fox, placas aparentes de Campo Grande. O carro estava abandonado e carregado com os entorpecentes. Foram realizadas buscas na região, porém o condutor não foi localizado.

Em consulta aos sistemas, foi identificado que as placas do carro eram adulteradas, sendo as originais de Florianópolis (SC). Sem registro de roubo ou furto.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ponta Porã

Deixe seu Comentário

Leia Também