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PRFs de Campo Grande protestam por criação do Fundo de Combate às Organizações Criminosas

Projeto prevê uso de recursos de atividades ilícitas para reforçar combate ao crime organizado

20 março 2026 - 12h23Vinicius Costa
Protesto aconteceu em frente a sede da PRF em Campo GrandeProtesto aconteceu em frente a sede da PRF em Campo Grande   (SinPRF-MS)

Policiais Rodoviários Federais se manifestaram na manhã desta sexta-feira (20) em frente à Superintendência da PRF em Campo Grande, cobrando a criação do Fundo de Combate às Organizações Criminosas, o FUNCOC. O ato reuniu cerca de 30 servidores, entre ativos e aposentados.

Organizada pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul, a mobilização integra uma ação nacional da categoria, que busca pressionar o Governo Federal e o Congresso Nacional pela retomada da tramitação do projeto, atualmente parado.

Segundo o sindicato, o FUNCOC permitiria usar recursos provenientes de atividades ilícitas para financiar ações de combate ao crime organizado, fortalecendo estruturas institucionais, ampliando a capacidade operacional das forças de segurança e agilizando processos administrativos, como pagamentos e aquisição de equipamentos.

O presidente do SinPRF/MS, Wanderley Alves dos Santos, reforçou a importância da proposta. Segundo ele, a proposta foi apresentada durante a gestão do ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, mas ainda não avançou no Congresso Nacional.

A categoria alerta que, caso o projeto continue parado, novas medidas de mobilização poderão ser adotadas gradativamente em todo o país, como forma de pressionar pela priorização do tema.

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