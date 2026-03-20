PRFs de Campo Grande protestam por criação do Fundo de Combate às Organizações Criminosas

Policiais Rodoviários Federais se manifestaram na manhã desta sexta-feira (20) em frente à Superintendência da PRF em Campo Grande, cobrando a criação do Fundo de Combate às Organizações Criminosas, o FUNCOC. O ato reuniu cerca de 30 servidores, entre ativos e aposentados.

Organizada pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul, a mobilização integra uma ação nacional da categoria, que busca pressionar o Governo Federal e o Congresso Nacional pela retomada da tramitação do projeto, atualmente parado.

Segundo o sindicato, o FUNCOC permitiria usar recursos provenientes de atividades ilícitas para financiar ações de combate ao crime organizado, fortalecendo estruturas institucionais, ampliando a capacidade operacional das forças de segurança e agilizando processos administrativos, como pagamentos e aquisição de equipamentos.

O presidente do SinPRF/MS, Wanderley Alves dos Santos, reforçou a importância da proposta. Segundo ele, a proposta foi apresentada durante a gestão do ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, mas ainda não avançou no Congresso Nacional.

A categoria alerta que, caso o projeto continue parado, novas medidas de mobilização poderão ser adotadas gradativamente em todo o país, como forma de pressionar pela priorização do tema.

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