Facilitando a vida de quem compra carro zero, agora o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lançou a opção de realizar o primeiro emplacamento de forma totalmente online. O novo serviço facilita a emissão de documentos CRLV e a Autorização para a Estampagem de placa para veículo zero quilômetro.

O serviço está disponível para qualquer cidadão que possua conta nível prata ou ouro no Gov.br, e pode ser solicitado no portal de serviços Meu Detran, na aba “Veículos”. Rolando a barra, na lateral esquerda, basta procurar por “Primeiro Emplacamento”, que dará as opções para iniciar uma nova solicitação ou consultar o andamento de um pedido já realizado.

O emplacamento digital foi lançado no final de dezembro de 2023, e neste período passou por ajustes técnicos para aperfeiçoamento e liberação total da ferramenta para uso da população. Com o emplacamento de 59.380 novos veículos em 2023, Mato Grosso do Sul registrou alta de 14% no comparativo com 2022.

Passo a passo para solicitar o Primeiro Emplacamento de Veículo

No Portal de Serviços Meu Detran a solicitação de primeiro emplacamento é composta de 6 etapas: confirmação de pré-cadastro, informação do proprietário, validação de protocolo, emissão de guia, assinatura de processo CGV (Cadastro Geral de Veículos) via GOV.BR, e finaliza o processo com o anexo de documentos.

Ao escolher a opção nova solicitação, o cidadão precisará incluir informações referentes ao chassi do veículo, número da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e chave de acesso. Vale lembrar que todas essas informações estarão na nota fiscal do veículo. O próximo passo é a conferência das informações, seguido de documento oficial, e endereço residencial que consta no cadastro.

Após validação do protocolo recebido no e-mail, será gerada a guia de pagamento, sendo obrigatório a visualização para dar continuidade. Na próxima etapa o proprietário faz o download do CGV, e automaticamente será direcionado para o GOV.BR para que seja feita a assinatura digital do documento.

De volta na página logada do Meu Detran, será necessário anexar documentos de identificação do proprietário, a nota fiscal do veículo, e o CGV assinado digitalmente. Ao concluir, o Detran recebe as informações digitalmente, valida as informações, e o cliente será notificado por e-mail da disponibilidade do documento e da autorização de estampagem que poderá ser feita em qualquer estampadora credenciada do Detran-MS.

Confira o vídeo explicativo no link: https://youtu.be/O-VWeGFMimE?si=DJvEtGOMG1iLYlq0

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também