Procurado por trÃ¡fico no CearÃ¡ Ã© preso em Campo Grande

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta terça-feira (4), um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ação foi realizada em conjunto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

O mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O suspeito foi localizado durante operação integrada das forças de segurança no estado.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao Centro Especializado de Polícia Integrada, onde permanece à disposição da Justiça.

A FICCO-MS é formada por instituições federais, estaduais e municipais que atuam de maneira coordenada no combate ao crime organizado, entre elas a Polícia Federal, Polícia Militar, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Civil, Polícia Penal e a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande.

A força-tarefa tem como foco o cumprimento de decisões judiciais e o enfrentamento a organizações criminosas.

