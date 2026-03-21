Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 21 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Professor esquece filho de 3 anos no carro e crianÃ§a morre

A tragÃ©dia ocorreu na tarde da Ãºltima quinta-feira (19) e foi registrada como morte acidental

21 marÃ§o 2026 - 17h31Brenda Assis
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Uma criança de apenas três anos morreu após ser deixada, por cerca de quatro horas, dentro de um veículo no estacionamento da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no município de Rondonópolis (MT). O pai, que é professor da instituição, esqueceu o filho na cadeirinha depois de estacionar o carro.

A tragédia ocorreu na tarde da última quinta-feira (19) e foi registrada como morte acidental. O caso é investigado pela Polícia Civil. O pai ficou em estado de choque e também precisou de atendimento médico.

De acordo com as informações repassadas às autoridades, o pai da criança chegou ao local por volta das 13h30 para trabalhar e levava o filho em uma cadeirinha instalada no banco traseiro do veículo. O carro foi estacionado próximo à calçada de acesso a um dos blocos da universidade e permaneceu no local durante toda a tarde.

Somente por volta das 17h30, quando retornou ao veículo, o pai percebeu que o menino ainda estava no banco de trás, preso à cadeirinha. Desesperado, ele pediu socorro imediatamente.

Médicos que trabalham na própria universidade prestaram os primeiros atendimentos, mas a criança já não apresentava sinais vitais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e confirmou o óbito no local. A Politec foi chamada para realizar os procedimentos periciais e esclarecer as circunstâncias da morte.

UFR se pronuncia

Em nota, a UFR, por meio da Administração Central, comunicou “com profundo pesar, a declaração de luto oficial por três dias”. As atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas durante o período, em sinal de respeito e solidariedade.

“A UFR manifesta suas mais sinceras condolências, unindo-se à comunidade acadêmica neste momento de luto.”

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
MÃ£e e filha sÃ£o ameaÃ§adas por vizinhos ao chegarem em casa em Campo Grande
O crime teria acontecido na sexta-feira
PolÃ­cia
Homem Ã© assassinado em kitnet com requintes de crueldade em kitnet de Aquidauana
Grupo agride capivara com paus e pedras no Rio de Janeiro
PolÃ­cia
Grupo agride capivara com paus e pedras no Rio de Janeiro
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Mulher Ã© ameaÃ§ada pelo vizinho apÃ³s instalar cÃ¢meras de seguranÃ§a em casa no Noroeste
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Homem Ã© esfaqueado no pescoÃ§o durante assalto em casa no Jardim ColÃºmbia
Homem perde R$ 1 mil após ser ameaçado por 'cafetão' em Campo Grande
PolÃ­cia
Homem perde R$ 1 mil apÃ³s ser ameaÃ§ado por 'cafetÃ£o' em Campo Grande
Polícia Militar em zona rural - Foto: Ilustrativa
PolÃ­cia
Caseiro Ã© alvo de ataque a tiros em fazenda de Rochedo em meio a disputa de heranÃ§a
Motorista bate carro durante perseguição e morre com acionamento de airbag em Maracaju
PolÃ­cia
Motorista bate carro durante perseguiÃ§Ã£o e morre com acionamento de airbag em Maracaju
Menino de 6 anos é agredido pela mãe após pedir ajuda em Dourados
PolÃ­cia
Menino de 6 anos Ã© agredido pela mÃ£e apÃ³s pedir ajuda em Dourados
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem Ã© esfaqueado pela esposa durante briga em Costa Rica

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
PolÃ­cia
PolÃ­cia Civil captura homem por latrocÃ­nio brutal de idoso no Jardim Colibri
Alex Choco marcou três gols na partida
Esportes
Em jogo com trÃªs expulsÃµes, Bataguassu goleia Naviraiense e vai Ã  final do Estadual