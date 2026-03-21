Professor esquece filho de 3 anos no carro e crianÃ§a morre

Uma criança de apenas três anos morreu após ser deixada, por cerca de quatro horas, dentro de um veículo no estacionamento da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no município de Rondonópolis (MT). O pai, que é professor da instituição, esqueceu o filho na cadeirinha depois de estacionar o carro.

A tragédia ocorreu na tarde da última quinta-feira (19) e foi registrada como morte acidental. O caso é investigado pela Polícia Civil. O pai ficou em estado de choque e também precisou de atendimento médico.

De acordo com as informações repassadas às autoridades, o pai da criança chegou ao local por volta das 13h30 para trabalhar e levava o filho em uma cadeirinha instalada no banco traseiro do veículo. O carro foi estacionado próximo à calçada de acesso a um dos blocos da universidade e permaneceu no local durante toda a tarde.

Somente por volta das 17h30, quando retornou ao veículo, o pai percebeu que o menino ainda estava no banco de trás, preso à cadeirinha. Desesperado, ele pediu socorro imediatamente.

Médicos que trabalham na própria universidade prestaram os primeiros atendimentos, mas a criança já não apresentava sinais vitais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e confirmou o óbito no local. A Politec foi chamada para realizar os procedimentos periciais e esclarecer as circunstâncias da morte.

UFR se pronuncia

Em nota, a UFR, por meio da Administração Central, comunicou “com profundo pesar, a declaração de luto oficial por três dias”. As atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas durante o período, em sinal de respeito e solidariedade.

“A UFR manifesta suas mais sinceras condolências, unindo-se à comunidade acadêmica neste momento de luto.”

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