Bope detona projétil de munição de canhão encontrado por morador

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O grupo de Bombas e Explosivos do (GBE) do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foi acionado na segunda-feira (29), para desarmar um artefato explosivo em Sidrolândia.

De acordo com a polícia, um morador encontrou o projétil ontem em um terreno em frente à sua residência. A equipe policial da cidade foi acionada isolando o local.

Já no terreno onde estava o artefato, o GBE adotou as medias contra-bombas, realizando a identificação do objeto constatando ser um projétil de munição de canhão 70mm.

Descartando a possibilidade de intervenção no local o objeto foi removido até uma área desabitada para a sua neutralização.

O artefato foi submetido a uma detonação controlada e seus fragmentos recolhidos para análise.

O Bope orienta que, em caso de encontro com algum objeto suspeito de ser explosivo, não tocar, não mexer, não deixar que o façam. A pessoa deve acionar a polícia militar pelo 190 ou o BOPE pelo disque denúncia - 99238-2927 (Whatsapp).

