Proprietário de ferro-velho é preso tentando subornar guardas em ação na Capital

Idoso, de 63 anos, proprietário de um ferro-velho, foi preso em flagrante no final da tarde desta quinta-feira (9), após tentar subornar guardas civis metropolitanos que realizavam uma fiscalização no estabelecimento, na rua Dom Aquino, no centro de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vários sacos que continham cobre retirado de fios de energia elétrica foram encontrados no local. O proprietário chegou a dizer que não tinha conhecimento deles e que só comprava de usuários.

Esses sacos, no total, pesavam 116,5 quilos. Também foram encontradas quatro caixas de cigarro, onde totalizaram 1.123 maços de cigarro, onde o idoso voltou a dizer que não tinha nota fiscal e não sabia da procedência da mercadoria.

Ele apenas informou a GCM que comprou de um vendedor que o ofereceu na porta do seu estabelecimento. Além disso, os guardas encontraram R$ 1.967 em espécie, quatro celulares e uma espingarda de pressão.

Durante a conversa com a equipe da GCM, o idoso tentou suborná-los, oferecendo R$ 30 mil para que não levassem preso, configurando o crime de corrupção ativa - situação gravada pelos guardas.

Os cigarros foram levados para a Receita Federal, enquanto os fios de cobre levados para a delegacia de plantão, assim como o idoso preso em flagrante.

