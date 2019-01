Psicopata, suspeito de matar transexual, estupra adolescente

Saiba Mais Polícia Transexual é encontrado com sinais de enforcamento

Uma adolescente de 16 anos, procurou a Policia Civil e denunciou um caso de sequestro seguido de estupro. O crime aconteceu em novembro, na cidade de Camapuã. O suspeito, com perfil de psicopatia, agiu da mesma maneira nos dois crimes cometidos no intervalo de um mês.

A vitima prestou depoimento na última terça-feira (15), e relatou que o agressor é o mesmo suspeito de matar o transexual Márcio Rodrigues, 29 anos. Ela denunciou o crime somente após jovem ter sido detido, pois sofria ameaças do mesmo.

Ela esclareceu que estava na mesma conveniência em que o suspeito, mas em determinado momento foi ao banheiro na praça da cidade, que fica a três quadras do local. Antes de chegar ao sanitário, ela foi abordada e com um golpe de “mata-leão”, o jovem a jogou dentro do carro.

O crime ocorreu em morro, que fica a dois quilômetros da região central da cidade, onde foi estuprada por cerca de 20 minutos no banco do carona do carro. Após os abusos, o suspeito começou a enforcá-lá com as duas mãos e, aproveitando um momento de distração, a adolescente atacou o jovem com uma cotovelada no abdômen.

Para fugir do agressor, a mesma saiu do carro e se jogou de cima do morro e sofreu diversos ferimentos, conseguindo pedir ajuda em casas da região. Com medo das ameaças que estava sofrendo, a adolescente preferiu não denunciar o agressor e junto com a família preservaram a identidade do rapaz.

Segundo o delegado da Policia Civil de Camapuã, Leonardo Antunes, a equipe já estava ciente do crime e procurou pela vitima quando o suspeito foi preso. A investigação ocorre sob sigilo de Justiça, já conta com diversas provas. O delegado acredita que a adolescente não é a única vitima do jovem, que já vinha agindo em conduta perigosa há algum tempo.

