Puccinelli era o alvo de grupo de chantagem

A quadrilha presa na última segunda-feira (21), acusada de extorquir médicos, empresários e políticos de Mato Grosso do Sul, tinha como alvo o ex-governador do Estado, André Puccinelli.

De acordo com informações apuradas pelo JD1 Notícias, as ordens partiam de dentro de uma unidade penal da capital. A Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (Deco), prendeu quatro pessoas envolvidas na organização criminosa, durante a Operação Extortio.

As investigações apontaram que os criminosos tentavam extorquir quantias que chegavam a R$ 5 milhões de cada vítima. O caso começou a ser investigado desde fevereiro, quando uma das vítimas procurou a polícia. Os familiares dessa vítima começaram a receber correspondências de ameaças falando da existência de dossiês com informações comprometedoras que poderiam ter grande projeção na mídia. Para que as informações não fossem divulgadas e se livrarem das ameaças, os criminosos pediam dinheiro.

A operação está em fase final e, entre os detidos, está um jovem de 19 anos, outro de 25, um homem de 40 anos, e uma mulher de 33 anos.

