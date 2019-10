MP diz que Name "está bem" em presídio federal e é contra prisão domiciliar

A direção do Presídio Federal de Campo Grande encaminhou ofício à coordenação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), atestando que o empresário Jamil Name, está se adaptando à nova rotina na unidade prisional para onde foi transferido no último dia 12 de outubro.

De acordo com o ofício, no momento, o chefe da milícia encontra-se em período de inclusão/triagem de 20 dias, um período onde os detentos se adaptam ao regulamento penitenciário federal. Durante esse período, o interno é submetido a consultas médicas, atendimentos de enfermagem, farmácia, psicologia, assistência social, área educacional, terapia ocupacional e jurídica.

“Por fim informo que, até o presente momento, o interno não apresentou dificuldades que prejudiquem suas atividades diárias, a não ser as naturais decorrentes da idade, mostrando-se sempre apto para a realização das tarefas cotidianas, como deambulaçao, alimentação, eliminações vesicais e intestinais, asseio e higiene pessoal e sem necessidade de qualquer auxílio, seja humano ou mecânico”, consta no ofício.

Com base no documento, o Ministério Público se manifestou contrário à prisão domiciliar solicitada pela defesa de Jamil para tentar livrá-lo do Presídio Federal.

