Coluna social vira argumento do MP contra HC de Jamil

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) apresentou parecer para tentar impedir a substituição da prisão preventiva em domiciliar ao empresário Jamil Name, preso por chefiar uma milícia investigada por intermédio da Operação Omertá.

A defesa de Jamil defende a prisão domiciliar ao seu cliente por ser uma pessoa idosa, acometido de várias doenças e por esses motivos, inspira cuidados. Os advogados apresentaram laudos, porém o MP-MS, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) sustenta diversos argumentos para rebater a necessidade da substituição, citando, inclusive, uma reportagem sobre o aniversário de 80 anos do empresário, que reforça o “bem estar” de Jamil.

A reportagem citada pelo MP, traz matéria do colunista Fernando Soares, na qual Jamil Name aparece saudável e com a legenda “firme e forte”, como pode ser vista na imagem abaixo:

O MP cita ainda um laudo médico elaborado pelo doutor Henrique Ferreira de Brito onde confirma que Jamil Name “encontra-se estável, com condições de realizar suas atividades de vida diária, contudo, com limitação de grandes esforços”.

No parecer, o MP reforça que “as penitenciárias federais possuem estrutura adequada, inclusive no que concerne a parte ambulatorial e alimentícia, notadamente pelo fato de que os internos, que estão recolhidos nesses estabelecimentos penais, recebem cuidados rotineiros e alimentação regrada por nutricionista, padronizada e adaptada por motivos de saúde”.

Assim como o pedido de substituição da prisão, o parecer do MP será analisado pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Campo Grande, Marcelo Ivo.

