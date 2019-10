TJ mantém milícia presa e grupo deve seguir para presídio federal em Mossoró

Com 3 votos a 0, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) acaba de negar habeas corpus em favor do empresário Jamil Name e Jamil Name Filho, o Jamilzinho.

Com a negativa, os dois continuarão presos no Presídio Federal de Campo Grande, sob Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Pai e filho, além de Marcio Cavalcanti da Silva, o ‘Corno’, e o policial civil aposentado Vladenilson Daniel Olmedo, o ‘Vlade’, estavam detidos no Centro de Triagem Anízio Lima, mas foram transferidos, no último sábado (12), para a unidade federal por ameaças a testemunhas e planejar a morte do titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (GARRAS), delegado Fábio Peró.

No RDD, os quatro ficam isolados e não podem receber visitas. Esse é o mesmo regime na qual criminosos de alta periculosidade, como o traficante Fernandinho Beira-Mar, são submetidos. Jamil e o filho aguardam transferência para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O advogado de Jamil Name, Renê Siufi, afirmou que vai tentar mais um hc no Superior Tribunal de Justiça (STJ). “É o caminho que temos e vamos batalhar até o final. Temos argumentos fortes, acredito que o STJ vai analisar com cuidado esta questão”, disse.

Votos

Votaram contra o habeas corpus os desembargadores, José Ali Ahmed Neto, Luiz Gonzaga Mendes Marques e o juiz, Waldir Marques (relator do hc).

