Dono de jornal, desabafa sobre ter sido jurado de morte por Jamil Name e filho

Antônio João Hugo Rodrigues, dono do jornal Correio do Estado fez no final da manhã desta terça-feira (1º), um desabafo em sua rede social com relação à declaração de Marcelo Rios, preso na Operação Ormetá, de que Jamil Name e Jamil Name Filho teriam dado ordens diretas para a execução de "AJ", como é conhecido, e o ex delegado-geral da Polícia Civil, Jorge Razanauska.

Em documento acessado pelo JD1, a informação passada à Polícia Civil é que, pai e filho se arrependeram da ordem e mesmo após ter pago pelas mortes de Antônio e Jorge, pediram o dinheiro de volta, cancelando o comando.

Antônio João declarou que "Jamil Name é amigo de poderosos. Que frequentavam sua casa semanalmente, na confraria do vinho. Juízes e desembargadores, deputados estaduais e federais. Boa parte deles, sempre às ordens".

Confira a seguir o desabafo de Antônio João na íntegra:

