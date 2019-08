Rapaz de 18 anos é preso após dormir com namorada de 11 anos

Um rapaz de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Anastácio após dormir com uma menina de 11 anos, que havia fugido de casa na noite anterior. O caso foi registrado nesta segunda-feira (19). Segundo o relato dos dois, eles estavam namorando há uma semana.

Os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) localizaram a menina na companhia do suspeito, por volta de 11h, na Rua Projetada B, no Bairro Cristo Rei, após a mãe dela procurar a delegacia para comunicar que a filha havia fugido de casa e que estaria com um suposto namorado.

O rapaz foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O suspeito disse em seu interrogatório que a menina foi para a casa dele por vontade própria e que não sabia que ela havia fugido, porém confirmou que eles estavam namorando e que dormiram juntos.

Apesar de conhecer a menina há mais de cinco anos, o suspeito disse que não sabia que ela tem apenas 11 anos de idade. Ele nega ter mantido relações sexuais com a criança, porém os policiais localizaram e apreenderam preservativos na casa do rapaz, alguns deles usados.

A menina foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Aquidauana, onde passou por exames médicos. A mãe dela disse que, ao acordar, procurou pela filha e viu que ela não estava em casa. Vizinhos teriam informado que a menor havia saído na noite anterior na companhia do acusado, que a aguardava em frente da casa da família.

A Polícia Civil alerta que sexo ou ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, independente de ter havido consentimento.

