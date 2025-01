Rapaz é assassinado com 16 tiros no Jardim Canguru

Um homem de 24 anos, não identificado até o momento, foi vítima de um homicídio na tarde deste domingo (5) na Rua dos Topógrafos, no Jardim Canguru, em Campo Grande, após ser alvejado com 16 tiros de arma de fogo.

Segundo o delegado João Cleber Dorneles, a vítima seguia pela via quando, em dado momento, o atirador entrou na mesma via e, ao encontrar o rapaz, realizou os disparos, fugindo do local logo em seguida.

A moto, que é de cor escura, podendo ser azul ou preta, chegou a cair durante o crime, sendo levantada pelo criminoso antes de empreender fuga. Ele estava usando capacete e ainda não identificado até o momento.

O delegado apontou que a perícia inicial não encontrou nenhuma arma com a vítima, mas ressalta que não se pode confirmar que ela não tenha sido pega ou levada por alguém logo após a morte do rapaz.

A polícia ainda realiza as diligências no local e trabalha para identificar o autor do crime.

