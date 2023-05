Rapaz é encontrado ensaguentado após ser esfaqueado por usuários no Joquei Club

Um rapaz, de 28 anos, foi encontrado apavorado e todo ensanguentado por populares que acionaram a Polícia Militar para averiguar a situação, na noite desta quinta-feira (25), na rua Bom Sucesso, na região do Joquei Club, em Campo Grande. Ele estava com um ferimento provocado por esfaqueamento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ao ser abordado pelos militares, a vítima relatou que havia sido atacado e esfaqueado por alguns usuários de drogas naquela mesma rua.

Quando questionado se conhecia os suspeitos, o rapaz disse que não. Assim, foi chamado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar os primeiros atendimentos e após isso, encaminhá-lo até a Santa Casa.

No local, a equipe médica confirmou a existência de um ferimento na região abdominal da vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também