Rapaz é intubado após ser violentamente espancado a capacetadas na Capital

Um jovem, de 19 anos, foi socorrido em estado grave na madrugada desta quarta-feira (22), após ser violentamente agredido com golpes de capacete em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde permanece internado e intubado.

Segundo relatos feitos por enfermeiros à Polícia Militar, acionada para verificar o fato, os ferimentos foram na cabeça e considerados graves.

Como a vítima estava entubada e sem se comunicar, as informações ficaram prejudicadas, no entanto, os militares decidiram entregar a ocorrência para a delegacia responsável pela área.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também