Rapaz é esfaqueado por cinco vezes em bebedeira com amigos no Jardim Monumento

Rapaz, de 26 anos, precisou de atendimento médico na madrugada desta quinta-feira (20), ao ser esfaqueado pelo menos cinco vezes pelo seu desafeto logo após uma discussão durante uma bebedeira, na rua Michel Calarge, no Jardim Monumento, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava bebendo com amigos no período na tarde, mas que na madrugada houve esse desentendimento e luta corporal com seu desafeto, conhecido pela alcunha Vava.

Após ser ferido com os golpes de faca, o rapaz correu cerca de 500 metros e pediu ajuda para um morador na Avenida Osvaldo Aranha. Ele gritava e balançava o portão da residência da testemunha, que acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

O resgate foi feito e a vítima encaminhada para a Santa Casa. Conforme relatado pelos militares, o rapaz estava extremamente embriagado, mas que os ferimentos eram pequenos e ele não corria risco de morte.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

