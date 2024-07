Rapaz é espancado, perseguido e pede ajuda em posto de combustível em Campo Grande

Rapaz, de 22 anos, foi espancado, perseguido por um homem e uma mulher e pediu socorro em um posto de combustível na rua 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande, na madrugada deste sábado (6).

Informações do boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontraram a vítima caída no chão.

Testemunhas relataram que o rapaz chegou correndo, pedindo por ajuda e entrou na loja de conveniências. Outras pessoas também disseram que viram um homem e uma mulher, desconhecidos, correndo atrás da vítima.

Funcionários disseram que o posto dispõe de câmera de segurança que podem ajudar a polícia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

