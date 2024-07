Rapaz é ferido a tiros após roubar drogas de usuários no Centenário

Rapaz, de 29 anos, foi ferido a tiros na manhã desta quarta-feira (10) na região do Jardim Centenário, em Campo Grande. Ele teria roubado entorpecentes de outros usuários de drogas, que chegaram a persegui-lo com uma faca, mas a vítima foi atingida por disparos realizados por outro morador.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava na companhia de outros dois indivíduos e subtraiu entorpecentes deles, o que gerou um desentendimento, consequentemente uma confusão e os 'prejudicados' pelo roubo passaram a perseguir a vítima.

Porém, em determinado momento, ele foi atingido por tiros e se escondeu na casa de um tio. O suspeito do disparo chegou a entrar na residência para verificar se realmente ele estava ferido, depois foi embora em destino ignorado.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o rapaz para a Santa Casa. Antes disso, a Polícia Militar esteve no local, assim com a Polícia Civil, a Polícia Científica e também investigadores da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O rapaz foi internado na unidade hospitalar, mas como constava nos registros policiais que ele era evadido do sistema prisional, ele ficou sob escolta e quando receber alta, será levado para o presídio.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

