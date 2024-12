Rapaz com mandado de prisão é ferido com tiro na perna em assalto no Monte Líbano

Rapaz, de 27 anos, com mandado de prisão em aberto, foi ferido com um tiro na perna logo após ser assaltado por dois indivíduos em um veículo, de cor preta, no Jardim Monte Líbano, na madrugada desta sexta-feira (27), em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para a equipe da Polícia Militar que consumiu drogas no bairro Guanandi e caminhou sozinho até a rua Sebastião Lima.

Em determinado ponto da via, ele foi abordado pela dupla em um veículo, que anunciaram o assalto e subtraíram cartões, documentos e celular dele. Mas logo na sequência, recebeu um tiro na perna direita, na altura da coxa.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa. Num primeiro momento, o indivíduo se identificou com o nome do irmão, mas após a checagem feita pelos policiais militares, notaram que o indivíduo tinha outro nome e ainda estava com um mandado de prisão em aberto.

O indivíduo está sob escolta e internado na área vermelha da Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

