Rapaz é indiciado por tentar matar idosa com tiro em briga de trânsito no Coophavila

O rapaz, de 30 anos, acusado de ter atirado contra uma idosa, de 60 anos, que é técnica de enfermagem do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) durante uma briga de trânsito na noite do dia 9 de junho, no Coophavila, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Ele se apresentou na 6° Delegacia de Polícia Civil no dia 12 deste mês, três dias após o fato, saindo da situação de flagrante, e foi ouvido pelo delegado Sam Suzumura, que instaurou o inquérito policial para apurar a dinâmica do fato.

O acusado foi interrogado e após prestar os esclarecimentos foi liberado para responder pelo processo em liberdade, enquanto o inquérito não é finalizado. Contra ele, não havia nenhum mandado de prisão.

A técnica de enfermagem continua internada em estado grave na Santa Casa e foi atingida no abdômen.

O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Marinha com Gunter Hans. O filho da vítima narrou para a polícia no dia do fato que estava com a família no veículo, sendo a esposa, os 4 filhos e a mãe, quando estava trafegando pela Avenida Marinha no cruzamento com a rua da Península, quando visualizou dois veículos disputando racha - um Chevrolet Astra, de cor cinza e um Audi A3, de cor vermelha.

Após evitar o acidente, o motorista seguiu pela avenida e próximo ao cruzamento com a Gunter Hans, seu veículo foi atingido na traseira por um dos carros envolvidos no racha. Tanto os ocupantes do Astra, como do Audi, desceram e foram em direção a vítima e um deles bateu no peito do rapaz, enquanto o condutor do carro de luxo apontou uma pistola para o motorista do Renault Sandero.

Na confusão, a vítima se assustou e tentou se esquivar, mas o suspeito efetuou um disparo que acabou atingindo a mulher que estava no banco de trás, na companhia dos filhos do rapaz, sendo o bebê, de 5 meses, no colo. O tiro atingiu o braço da técnica de enfermagem, que transfixou atingindo o abdômen dela.

Após o episódio, os dois carros fugiram do local e não foram encontrados até o momento.

Em diligências da Polícia Militar e do Batalhão de Choque, um casal era ocupante do Astra foi localizado no bairro Bela Laguna e questionados, eles disseram o endereço do atirador e após as equipes se direcionarem para o local, foi ouvido da família do suspeito que ele teria se envolvido numa ocorrência de disparo de arma de fogo e se apresentaria na delegacia posteriormente.

A Polícia Civil e a Polícia Científica ficaram cientes do caso e foram até o local, onde recolheram o projétil de 9 milímetros no banco do Renault Sandero, e algumas manchas de sangue no banco traseiro do veículo.

