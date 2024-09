Rapaz leva facada no peito após discussão na região da comunidade do Mandela

Rapaz, de 33 anos, foi esfaqueado no peito após se envolver em uma discussão com um suspeito no final da tarde deste domingo (1°), na Comunidade do Mandela, em Campo Grande. O agressor fugiu para uma região de mata próximo ao local e não foi localizado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local para averiguar a situação e ouviu de testemunhas que o suspeito estava alterado durante boa parte do dia e acabou discutindo com a vítima, quando houve o esfaqueamento.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou atendimento médico, onde ficou constatado um corte profundo na região do tórax, próximo ao pulmão.

Diligências foram realizadas na tentativa de localizar o suspeito, porém, sem sucesso.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

