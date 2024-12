Rapaz morre esfaqueado ao salvar amiga do ex-marido em bar no Centro-Oeste

Douglas Henrique dos Santos, de 33 anos, morreu esfaqueado na noite deste domingo (15), após salvar a amiga, de 31 anos, das garras do ex-marido, identificado como Claudinei Fernandes, de 45 anos, preso em flagrante pela equipe da Polícia Militar. O caso aconteceu em um bar na região do Centro-Oeste, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima e a mulher estavam no mesmo ambiente se divertindo, quando o ex-marido dela apareceu e a retirou com força do local. Quando o suspeito retirou a ex-companheira, sacou uma faca e atingiu ela com um golpe na barriga.

Vendo a situação, Douglas tentou intervir e foi para cima de Claudinei, que desferiu um golpe de faca no peito. O suspeito destacou, quando foi preso, que não tinha intenção de machucá-lo, mas avançou quando o rapaz se intrometeu.

Populares que estavam no local contiveram o homem e conseguiram retirar a faca dele, mantendo-o detido até a chegada da viatura da Polícia Militar. Douglas chegou a receber atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e morreu no local. A mulher precisou ir para uma unidade de saúde para estancar o ferimento.

A faca não foi localizada. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição de emboscada e feminicídio na forma tentada na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

