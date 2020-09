Rapaz tem sua 'primeira moto', roubada por bandidos armados no Aero Rancho

Um rapaz de 18 anos teve a sua motocicleta roubada no bairro Aero Rancho, por dois homens armado. Ele estava sentado em frente a casa da sua amiga quando os criminosos anunciaram o assalto, logo após tentar roubar uma tabacaria da região.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa de uma amiga com outras pessoas, na rua Engenheiro Luthero Lopes, quando eles ouviram um som de disparo, logo em seguida veio um rapaz correndo em sua direção pedindo ajuda, na sequencia os dois bandidos com arma em punho, anunciaram o assalto dizendo "da a chave da moto", a vítima entregou.

A motocicleta roupada, é a primeira conquista do jovem de 18 anos, que tenta encontrar porque ainda está pagando as parcelas, ela é da marca Honda, modelo Fan 150cc, cor vermelha, placa HTR-4C65. Quem tiver informações, entrar em contato com a polícia através do 190.

Os criminosos tentaram roubar a moto de um rapaz que trabalha em uma tabacaria que fica na rua Tokuei Nakao, em frente a escolo Wilson Taveira Rosalino, mas não conseguiram, eles efetuaram um disparo contra a vítima que saiu correndo. Um deles estava usando casaco cor escura, calça cor preta, chinelo, mascara, tinha estatura mediana, magro, e da cor branca e o outro autor trajava camiseta cor cinza, short jeans, chinelo e tinba estatura baixa, magro.

A vítima e seus amigos pegaram um carro emprestado e foram atrás dos autores, porém, não obtiveram exito em encontra-los.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, com roubo.

