Recém-nascida é resgatada com ferimentos após ser abandonada em calçada

Uma bebê recém-nascida foi resgatada após ter sido abandonada em uma calçada da cidade de Goiânia, em Goiás, no último domingo (29).

Conforme as informações policiais, divulgadas pela CNN, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local encontraram uma menina, ainda com poucos dias de vida. Ela tinha um hematoma na testa e uma escoriação no pé esquerdo.

Os moradores da região envolveram a criança em um cobertor e uma manta para protegê-la do frio. Uma moradora, que também tem um bebê, amamentou a recém-nascida pouco antes da chegada das equipes de resgate.

A criança não portava nenhum tipo de identificação. Os militares prestaram os primeiros atendimentos, realizando a limpeza dos ferimentos e verificando os sinais vitais da bebê.

Em seguida, a recém-nascida foi transportada para a Maternidade Municipal de Aparecida de Goiânia.

Na maternidade, a criança passou por avaliação médica e permanece sob cuidados.

