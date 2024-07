Recém-nascido morre ao cair dentro de vaso sanitário durante o parto em Cassilândia

Um recém-nascido morreu após nascer em um vaso sanitário durante a tarde de domingo (14), na cidade de Cassilândia, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa da cidade, onde um bebê havia falecido poucos instantes após nascer.

Na unidade hospitalar, a médica contou que sem a realização da perícia, não poderia precisar a causa da morte da criança, uma vez que o caso não se tratava de um aborto. Ela chegou a levantar hipóteses, como ele ter sido sufocado pelo cordão umbilical que não havia sido retirado a tempo do pescoço da criança e outras coisas.

Para as autoridades, a mãe do bebê contou que foi ao banheiro quando notou estar com sangramento. Em determinado momento, enquanto estava sentada no vaso, a criança nasceu. Ela chamou pelo marido, que a ajudou a colocar o pequeno em uma caixa de papelão para levá-lo até o hospital, porém, ele faleceu no caminho.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia, que investigará o que teria acontecido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também