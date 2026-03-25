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Réu é condenado a 17 anos por estuprar duas crianças em Campo Grande

Vítimas, de 9 e 10 anos, eram vizinhas do indivíduo

25 março 2026 - 07h50Vinicius Costa
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MSMais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS   (Pixabay)

Homem, que não teve a identificação revelada, foi condenado a uma pena de 17 anos de prisão em regime fechado, em razão de praticar um crime de estupro contra duas crianças, de 9 e 10 anos, respectivamente, em Campo Grande.

A decisão ocorre após atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que denunciou o réu pelos atos libidinosos contra as vítimas.

Segundo divulgado pelo órgão, as vítimas eram vizinhas do homem. Elas deram declarações firmes e coerentes, que tiveram apoio de testemunhas e demais provas produzidas durante a instrução processual.

A Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente julgou procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público, sob titularidade do Promotor de Justiça Celso Antônio Botelho de Carvalho, condenando o réu por dois crimes de estupro de vulnerável, reconhecendo, ainda, continuidade delitiva e concurso material.

Pelas condutas praticadas, o réu recebeu as penas de oito anos e nove anos e quatro meses de reclusão, que somadas totalizam 17 anos e quatro meses, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

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