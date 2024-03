Sem CNH, idoso perde o controle de direÃ§Ã£o e acerta Ã¡rvore em MS

Um motorista, de 65 anos, ficou ferido depois de bater o carro que conduzia contra uma árvore em uma estrada vicinal próximo ao condomínio Portal do Eldorado, em Bataguassu, durante a segunda-feira (4).

Conforme o site Cenário MS, o condutor estava em um Ford Ka, seguindo sentido ao condomínio quando acabou perdendo o controle de direção, vindo a colidir o veículo contra um árvore.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem para o Hospital da Santa Casa do município. Ele tinha um corte no rosto, suspeita de fratura no braço direito e dores no peito.

Por conta da colisão, o carro ficou parcialmente destruído. Durante a verificação das autoridades, foi descoberto que o motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, o veículo estava com o licenciamento vencido e acabou sendo recolhido para o pátio do Detran.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como sinistro de trânsito com lesão corporal provocado pela própria vítima.

