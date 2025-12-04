Sem respeitar placa de 'Pare', motorista bate em viatura da Polícia Civil em Campo Grande

Uma motorista bateu em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (3), após furar a sinalização de “pare” no cruzamento da Rua 25 de Dezembro com a Rua São Paulo, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a delegada Cristiane Grossi seguia em um Fiat Cronos vermelho no sentido norte-sul, quando um Jeep Renegade preto, dirigido por uma mulher, avançou a placa de parada obrigatória e bateu na lateral esquerda da viatura.

O impacto danificou duas portas e o para-lama dianteiro do Cronos. Já o Jeep teve a parte frontal comprometida.

O esposo da condutora compareceu ao local, detalhando que é responsável pelo aluguel do Jeep, que pertence a uma locadora. Ele disse que havia entregue o carro à esposa para buscar os filhos na escola.

A equipe da Polícia Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência com as equipes da Perícia Técnica.

O caso acabou sendo registrou como sinistro de trânsito envolvendo viatura oficial na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

