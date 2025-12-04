Menu
Sem respeitar placa de 'Pare', motorista bate em viatura da Polícia Civil em Campo Grande

O veículo é alugado pelo marido da condutora, que pegou emprestado para buscar os filhos na escola

04 dezembro 2025 - 14h43Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)
Uma motorista bateu em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (3), após furar a sinalização de “pare” no cruzamento da Rua 25 de Dezembro com a Rua São Paulo, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a delegada Cristiane Grossi seguia em um Fiat Cronos vermelho no sentido norte-sul, quando um Jeep Renegade preto, dirigido por uma mulher, avançou a placa de parada obrigatória e bateu na lateral esquerda da viatura.

O impacto danificou duas portas e o para-lama dianteiro do Cronos. Já o Jeep teve a parte frontal comprometida.

O esposo da condutora compareceu ao local, detalhando que é responsável pelo aluguel do Jeep, que pertence a uma locadora. Ele disse que havia entregue o carro à esposa para buscar os filhos na escola.

A equipe da Polícia Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência com as equipes da Perícia Técnica.

O caso acabou sendo registrou como sinistro de trânsito envolvendo viatura oficial na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

