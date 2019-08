Sequestrador que fazia reféns em ônibus é morto pela polícia

Sarah Chaves, com informações do UOL

O Sequestrador que ainda não foi identificado e que fez reféns em um ônibus no Rio de janeiro nesta segunda-feira (20), morreu atingido por disparos de um atirador de elite da polícia.

O sequestrador chegou ao hospital por volta das 9h30 de hoje. Acompanhado de dois paramédicos, o homem estava numa maca, coberto por uma manta térmica e com um balão de ar. Segundo o sargento M Pontes, o sequestrador chegou vivo ao hospital, mas a secretaria confirmou a morte minutos depois.

A informação foi confirmada pela PM e pela secretaria municipal de Saúde. "Paciente chegou em parada cardiorrespiratória e foi constatado o óbito pela equipe médica do hospital", informou a secretaria municipal de Saúde

Em mensagem no Twitter, a Polícia Militar do Rio informou que o homem que mantinha os reféns foi neutralizado por um atirador de precisão do Bope e todas as pessoas foram libertadas ilesas.

