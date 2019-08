Homem sequestra ônibus e faz reféns na manhã desta terça

Sarah Chaves, com informações do UOL

Um homem armado com revólver e um galão de gasolina sequestrou um ônibus da viação Galo Branco que vai em direção central do Rio de Janeiro nesta terça-feira (20), o indivíduo pode ter sido baleado. A ação começou por volta das 5h da manhã e segue em negociação com as autoridades locais.

Imagens exibidas pelas mídias televisivas mostraram o rapaz descendo do ônibus para atirar um objeto. Em seguida, são ouvidos barulhos de tiros e o homem cai ao lado do veículo. Ainda não há confirmação oficial da polícia se o sequestro foi encerrado. Uma maca foi levada para atender o suspeito.

A polícia Rodoviária Federal (PRF), juntamente com a Polícia militar (PM) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), tentavam negociar com o bandido que estava com 16 reféns dentro do coletivo.

Ainda não se sabe as motivações do homem, que tem em seu poder uma pistola 38, um taser, uma faca e um galão de gasolina, de acordo com a PRF.

O porta-voz da PM do Rio de Janeiro, Mauro Fliess, disse que há indícios de que a ação foi premeditada. Ele ainda informou que há relatos que o homem teria se identificado como policial militar, mas que está informação só poderá ser verificada após o fim da ocorrência. "A possibilidade de ser um PM não está confirmada, só conseguiremos após uma rendição dele”, afirmou o PM

A Polícia Militar trabalha para encerrar o caso da melhor maneira possível. A prioridade absoluta é a proteção dos reféns", escreveu o governador do Rio, Wilson Witzel, em redes sociais.

As pistas no sentido Rio e Niterói estão totalmente interditadas por conta do cerco policial

