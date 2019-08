Vídeo - Motociclista bate em ônibus e morre no local

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem, Natthan Aparecido Fernandes Mayer, de 20 anos, bateu a motocicleta em um ônibus no Jardim Leblon, na Capital, na manhã deste domingo (18). Ele morreu no local.

Pelas imagens é possível ver que apesar da aproximação do transporte coletivo, Nathan não diminui a velocidade. Ele não para no cruzamento das ruas Clineu Costa Moraes e bate na lateral do ônibus que para logo após a batida.

