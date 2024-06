Servidor público é indiciado por furtar celulares da prefeitura de Mundo Novo

Um servidor público e o comparsa dele, indiciados pela Polícia Civil na segunda-feira (3), por furtarem 77 aparelhos de telefone celular de dentro do prédio da prefeitura de Mundo Novo.

Conforme as informações policiais, os crimes ocorreram entre os meses de agosto e outubro de 2023, sendo notificado a Polícia Civil depois de um boletim de ocorrência ter sido feito.

Durante a apuração, as autoridades descobriram que o município havia recebido uma doação da Receita Federal, de um lote de telefones celulares novos. Os aparelhos foram acondicionados em uma caixa e guardados em uma das salas de reunião da prefeitura. Alguns dias depois, durante conferência dos objetos doados, foi observado o sumiço dos aparelhos.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensões, além de solicitar as informações técnicas aos fabricantes dos aparelhos e empresas de telefonia. Ao longo da investigação, várias pessoas foram ouvidas, sendo que até o momento mais de vinte celulares foram recuperados nos municípios de Mundo Novo, Eldorado e Guaíra (PR).

Uma pessoa ainda foi presa em flagrante pelo crime de receptação. Ficou comprovado que os aparelhos foram vendidos em toda região de Mundo Novo, pelo valor médio de R$500,00 a unidade.

Ontem, o delegado Alex Junior da Silva, responsável pelas investigações, indiciou um servidor municipal e seu comparsa, não servidor, pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312, §1º do código penal. As investigações prosseguem para recuperação dos demais aparelhos subtraídos e identificação de outros eventuais envolvidos.

