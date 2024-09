Servidora do Imasul é presa por aplicar golpe de R$ 40 mil em salão de beleza da Capital

A servidora do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS), Raquel Adriana Velasques Portugal, de 43 anos, foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (24), após tentar aplicar o golpe do 'falso pix' em um salão de beleza, na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. O prejuízo para o estabelecimento chegou na casa dos R$ 40 mil.

Segundo detalhes dos registros policiais, a técnica ambiental utilizava dos mais variados procedimentos e serviços oferecidos pelo estabelecimento. No último ato praticado nesta terça-feira, ela emitiu um falso pix de R$ 788 após fazer procedimentos estéticos.

A proprietária do salão foi informada por funcionários que o pagamento do pix, que teria sido realizado pela servidora, não teria sido debitado. A Polícia Civil foi acionada e realizaram a prisão da suspeita pelo crime de estelionato.

A empresária ainda explicou para os policiais que a atitude da técnica ambiental, que era cliente do salão desde o início do ano, não era novidade, pois em outras ocasiões, já foi denunciado e nessa oportunidade, a proprietária apresentou 65 comprovantes de pix falsos.

O prejuízo estimado no estabelecimento é de R$ 40 mil. Autuada em flagrante, a Raquel optou por permanecer em silêncio.

O JD1 Notícias apurou que a ficha da servidora do Imasul já conta com pelo menos seis passagens por estelionato. Atualmente, ela trabalha como técnica ambiental e recebe um salário de R$ 4,6 mil, conforme o portal de transparências do Governo de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também