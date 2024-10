Sobe para onze os menores estuprados por pai de santo em terreiro da Capital

Onze vítimas do pai de santo Robson Faciroli, de 44 anos, preso na segunda-feira (30) por estupro de vulnerável e maus-tratos, teriam procurado a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) para denunciar o homem.

Conforme a delegada titular da especializada, Anne Karine Trevizan, o autor já estava sendo investigado por crimes semelhantes. A maioria das vítimas, identificadas até o momento, seriam adolescentes. “Entendermos que os meninos se sentem constrangidos em denunciar, mas iremos fazer tudo de maneira acolhedora e sigilosa”, comentou a delegada.

A responsável, por atender a ocorrência na segunda-feira foi a delegada Nelly Martins, ela explicou, em coletiva a imprensa, como foi o flagrante de Robson.

“Uma das vítimas fugiu da casa do pai de santo, depois de sofrer maus-tratos e procurou a delegacia. Ele detalhou, em depoimento especial, que o autor forneceu álcool e cocaína para os menores que estavam ali. Porém, o autor ficou violento, bateu em um menor e o arrastou para dentro de um quarto”, disse.

Posteriormente, as equipes foram até o imóvel, encontrando o menino espancado ainda desacordo. No quarto e ao seu redor haviam muitas manchas de sangue, com o cômodo todo revirado.

Fingia estar ajudando – Robson teria um ‘perfil’ que lhe interessava: menores em vulnerabilidade social. Em muitos dos casos, os pais deixavam os filhos sobre cuidado do pai de santo para que fossem bem cuidados, uma vez que acreditam em seu ‘status’ a frente de uma instituição religiosa.

“Ele se apresentava como uma boa pessoa, mas posteriormente tudo mudava e ele passava a ficar violento. Os adolescentes tinham medo de contar para os pais o que acontecia no barracão, alguns nem sabiam que estavam sendo abusados”, detalhou Nelly.

Para continuar com suas empreitadas, Robson usava processos anteriores, que ainda estão sendo investigado para dizer que ‘sairia impune caso fosse denunciado’. Algumas das ameaças envolviam as famílias das vítimas, uma vez que o autor mataria ou faria mal a todos.

Pai de santo nega as acusações – Ao ser preso em flagrante, o acusado negou ter agredido e violentado as vítimas dizendo que teria dormido a noite toda na madrugada de domingo (29) para segunda-feira (30).

No entanto, o barracão possui imagens de câmeras de segurança, que mostram o momento que Robson arrasta um dos adolescentes para dentro do quarto, já desacordado. Confrontado sobre as imagens, ele alegou não se lembrar de nada que teria acontecido durante a madrugada.

Ainda assim, ‘sem memória’, o líder religioso afirmou ter dado álcool e drogas para os menores.

Denúncias – Após a prisão, 11 vítimas procuraram as autoridades até o momento para denunciar o pai de santo. Algumas delas nem sabiam que estavam sendo abusadas. Por conta disso, as delegadas reforçaram o pedido para que frequentadores do local ou conhecidos de Robson, que tenham filhos menores de idade, que levem os adolescentes e crianças até a DEPCA para que passem por escuta especializada.

Mais denuncias podem ser feitas através do disk 100, canal da Polícia Civil.

