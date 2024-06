Sobrevivente diz que caseiro é 'brocha' e detalha dia do crime em São Gabriel; assista

A sobrevivente, de uma tentativa de duplo homicídio ocorrido no final da manhã de domingo (23) em uma fazenda de São Gabriel do Oeste, Franciele Franco da Silva, de 27 anos, publicou alguns vídeos nas redes sociais dando detalhes de como foi o dia do crime.

Na ocasião, a garota de programa perdeu a amiga Jennifer Gimenes Monserroti, de 22 anos, que foi morta a tiros pelo caseiro da fazenda, Eurizio Ferreira de Andrade, de 61 anos.

Em seu relato, a jovem explicou que as duas foram pagas para apenas ‘passar o dia’ no espaço, uma vez que o caseiro já é de idade e consequentemente é brocha. “Ele está mentindo que tinha relações comigo, porque ele não conseguia. No domingo, eu tava com medo de ir sozinha para a fazenda, porque eu já sabia que o Euzirio tinha uma ‘fissura’ por mim, falava que me amava, só que eu nunca respondia”.

No dia do crime, o homem teria pegado as amigas na cidade, as levando no mercado para comprar cerveja e carne para churrasco. Já na fazenda, ele ficou muito tempo longe das meninas, levantando suspeitas.

Na casa de campo, onde aconteceu o crime, Franciele teria sido trancada dentro de um dos quartos. “Euzirio disse que iria matar e enterrar a Jennifer. Depois iria voltar para me matar. Eu implorei pra ele não fazer isso, mas ele não me ouviu. Não sei de onde eu tirei forças para arrancar a grade da janela e chamar ela para fugir, mas já era tarde demais”, explicou.

Ao contar para a amiga que as duas seriam mortas, elas tentaram sair correndo, mas o autor apareceu armado e passou a correr atrás delas em volta da casa. Ao conseguir pegar Jennifer, a frieza falou mais alto e Eurizio teria pedido para a jovem ajoelhar no chão antes de dar um tiro na cabeça dela.

Armada com uma faca, ela ainda pensou em matar o autor para escapar da morte e salvar Jennifer, pois acreditava que ela ainda estaria com vida. É neste momento que Franciele e Eurizio entram em luta corporal. Por conta da briga, a jovem teve as mãos cortadas antes de ser imobilizada pelo homem.

Muito machucada e sem defesa, a garota de programa foi enforcada com uma corda até ficar desacordada, ser colocada em uma carriola e jogada em uma área de mata. Foi ali, que ela aproveitou para fugir, andando por mais 20km até conseguir ajuda.

“Precisei tirar a blusa, porque era vermelha e ele iria me encontrar. Ele me seguiu, por vários quilômetros, dizendo para eu aparecer porque senão seria pior”, disse.

Ao ser socorrida, ela contou que perguntou várias vezes da amiga, ainda acreditando na sobrevivência dela. Apenas depois, ela foi informada sobre o falecimento da garota de programa.

