Som alto no Damha III faz vizinhos chamarem Polícia e Guarda

Uma denúncia de som alto fez uma equipe da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana ir até uma residência no condomínio de luxo Damha III, onde o barulho estava causando perturbação entre os vizinhos.

O caso ocorreu na noite deste domingo (26), em Campo Grande. De acordo com a ocorrência, o dono da casa é Aloisyo Coutinho, 43 anos, os vizinhos relataram que não é a primeira vez que festas acontecem na residência de Aloisyo, atrapalhando a noite de todos que moram ao redor.

As equipes no local realizaram a aferição do volume da música, que resultou em 67,6 decibéis. Com o resultado os policiais e guardas foram até casa, tocaram a campainha diversas vezes e não foram atendidos.

Apesar disso, o som foi desligado durante todo o tempo que as equipes estavam no local, mas o dono do imóvel não se apresentou.

