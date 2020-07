Desaparecido, jovem é encontrado morto e suspeita é de acidente

Priscilla Porangaba, com informações do RB

O motociclista Rafael Barbosa da Silva, de 22 anos, que estava desaparecido desde sábado, foi encontrado morto ao lado da motocicleta dele as margens da BR-267, KM 328, nesse domingo (26).

O rapaz estava caído ao lado da moto em frente a entrada do assentamento Triângulo em Rio Brilhante.

Segundo informações do RB Em Tempo Real, Rafael, seguia com a moto pela estrada do assentamento e a suspeita e que ele teria passado direto, atravessado a rodovia e se chocando contra uma árvore. Os familiares dele estavam procurando ele desde a noite deste sábado, quando o último contato foi às 20h30.

De acordo com o site, Rafael, saiu da casa da avó no assentamento Triângulo e seu destino seria o assentamento Margarida Alves, porém como depois desse horário não deu mais notícias, ele passou a ser procurado na região.

A Polícia Civil e a perícia técnica de Dourados realizaram levantamentos no local e o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Dourados.

