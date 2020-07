AGORA: motociclista sofre acidente na Mato Grosso

Um motociclista identificado apenas como Rodrigo, de aproximadamente 20 anos, sofreu acidente de moto há pouco na Avenida Mato Grosso, na região do bairro Santa Fé.

De acordo com informações apuradas no local, o rapaz seguia de moto na via quando, perto do posto TAG, colidiu com um veículo que seguia na mesma avenida, sentido Parque dos Poderes/Centro.

O jovem estaria seguindo para o serviço quando sofreu o acidente. O trânsito na região está lento por causa do acidente.

