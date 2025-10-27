Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

STF reafirma poder investigativo do MP e valida atuação de grupos como Gaeco

Para o Supremo, devem ser observados a comunicação imediata ao juiz competente, o respeito aos prazos do Código de Processo Penal e a necessidade de autorização judicial para a prorrogação das investigações

27 outubro 2025 - 09h23Vinícius Santos
Agente do Gaeco - Agente do Gaeco -   (Foto: Ilustrativa )

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou, por unanimidade, a constitucionalidade das investigações criminais conduzidas por órgãos internos do Ministério Público (MP). O reconhecimento valida a atuação dos grupos especializados — como no caso dos Grupos de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc).

O entendimento do Supremo vai contra questionamentos da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) sobre a decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7170, que discutia o poder investigativo de órgãos internos do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Na decisão, o Tribunal reafirmou a constitucionalidade do poder de investigação do MP e deixou expresso que ele deve ser exercido dentro dos limites já fixados pelo próprio STF: com comunicação imediata ao juiz competente, respeito aos prazos do Código de Processo Penal e necessidade de autorização judicial para prorrogar investigações.

Origem - Na ação, a Adepol contestava a Resolução 2.403/2021 do MP-RJ, que reestruturou a ação do Gaeco, alegando invasão das funções da polícia judiciária. O STF julgou a ADI improcedente e concluiu que a norma apenas organiza internamente o funcionamento do Gaeco, sem ampliar os poderes investigativos do MP.

Nos embargos de declaração julgados na sessão de hoje, a associação argumentou que o acórdão não teria deixado claro que as investigações criminais conduzidas pelo Ministério Público devem ocorrer apenas excepcionalmente.

Investigação - A relatora, ministra Cármen Lúcia, explicou que o tema da ação se concentrou na possibilidade de criação de órgãos internos do Ministério Público por ato do procurador-geral de Justiça, e o Plenário reafirmou que isso se insere na autonomia administrativa e funcional do órgão.

Segundo a ministra, a decisão está de acordo com os entendimentos já firmados pela Corte em julgamentos anteriores, como os das ADIs 2943, 3309 e 3318, em que se reconheceu que o Ministério Público pode promover investigações criminais por autoridade própria, desde que respeitados os direitos e as garantias individuais, a reserva de jurisdição e a supervisão judicial permanente.

Subsidiariedade
O ministro André Mendonça ressaltou, também, que o Ministério Público tem a prerrogativa, por autoridade própria, de efetuar investigações criminais. O ministro Luiz Fux complementou que o Tribunal consagrou o poder concorrente do Ministério Público para iniciar investigações.

Repercussão - Na sessão, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, ressaltou que o resultado tem efeito vinculante e alcance nacional e deve ser observado por todos os Ministérios Públicos dos estados e da União.

Como a decisão tem validade em todo o país, em Mato Grosso do Sul teve repercussão por parte do MPMS. Segundo manifestação, para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), a decisão fortalece a atuação de seus órgãos internos em defesa da sociedade e no combate a questões complexas, como o crime organizado e a corrupção no serviço público.

O entendimento do STF dá mais segurança jurídica e força à atuação de órgãos como o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/MPMS) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc/MPMS), que desde sua criação têm se destacado com operações que desempenham papel estratégico no enfrentamento à criminalidade estruturada e ao mau uso de recursos públicos, sempre em conformidade com a legislação e sob controle judicial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pão com mortadela estavam envenenados com veneno para rato
Polícia
Jovem morre após comer pão envenenado feito por ex-padrasto em Bataguassu
Foto: Paranaíba Notícias
Polícia
Criança morre após acidente com bicicleta elétrica conduzida por adolescente em Paranaíba
Hospital Santa Marina, em Campo Grande
Cidade
Hospital da Capital aciona gerador após ficar horas sem energia por 'ocorrências externas'
Carnes foram apreendidas e descartadas
Polícia
Fiscalização descarta mais de 900 quilos de carnes impróprias de mercados em Jaraguari
Bombeiros retomam buscas por jovens desaparecidos no rio Sucuriú em Paraíso das Águas
Polícia
Bombeiros retomam buscas por jovens desaparecidos no rio Sucuriú em Paraíso das Águas
Igor e Tiago desapareceram no rio Sucuriú
Polícia
Dois homens desaparecem ao serem levados por correnteza no rio Sucuriú, em MS
Dupla foi detida pelo homicídio
Polícia
Tio é preso e sobrinho apreendido por morte de casal no Jardim Colibri
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Sede do Garras, em Campo Grande
Polícia
Vivendo horas de terror, mulher é resgatada de cativeiro e homem é preso nas Moreninhas
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai