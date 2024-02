Surge um cadáver em área disputada por dois grupos em Sidrolândia

No último sábado (03), por volta das 15h40, restos mortais ou ossada humana foram encontrados na estrada rural da Usina Santa Olinda, parte da Fazenda Jotapar, que está no centro de uma batalha judicial envolvendo a BS1 Agro Participações S/A, BAMS Participações S/A e Jotapar.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil foi acionada e peritos foram encaminhados ao local. Conforme o documento oficial, os restos mortais pertencem aparentemente a um indivíduo do sexo masculino. A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, a equipe da funerária realizou a remoção da ossada, que agora passará por exames no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para identificação e investigação.

O caso segue em investigação, sendo registrado na Delegacia de Polícia de Sidrolândia.

A confusão por terras entre a BS1 Agro Participações S/A, a BAMS Participações S/A e a Jotapar já foi noticiada pelo JD1 Notícias. A princípio, a Justiça parece ter colocado uma ordem na disputa.

