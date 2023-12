Disputa por terras tem até "grupos armados" em Sidrolândia

Nesta quinta-feira (07), a disputa judicial entre as empresas BS1 Agro Participações S/A, BAMS Participações S/A, e a JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL tem gerado tensão e risco de invasão nas imediações da Fazenda Pantanal, em Sidrolândia. A disputa também envolve as Fazendas Boa Vista, Pantanal e Campo Verde.

José Pessoa de Queiroz Bisneto, representando a JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, buscou um INTERDITO PROIBITÓRIO liminarmente contra a BS1 Agro Participações S/A e BAMS Participações S/A, alegando posse sobre as terras. Contudo, a Justiça de Sidrolândia rejeitou o pedido ontem, quarta-feira (06), com base nas provas apresentadas.

O Juiz Fernando Moreira Freitas da Silva analisou o litígio decorrente da recuperação judicial da JOTAPAR na 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP. Destacou que a venda de ativos, incluindo a Unidade Produtiva Isolada (UPI) Amambaí, em Sidrolândia, foi aprovada e homologada. Adicionalmente, ressaltou a celebração de um Acordo Extrajudicial entre as partes, estabelecendo providências para a transferência do imóvel.

O magistrado pontuou que José Pessoa apresentou apenas escrituras públicas do imóvel, documentos aptos para provar a propriedade, não a posse. Em contrapartida, a BS1 Agro Participações S/A e BAMS Participações S/A demonstraram ter arrematado o imóvel perante a 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP.

"A arrematação se encontra perfeita e acabada", afirmou o Juiz, indicando que a atual propriedade do imóvel está nas mãos das empresas rés.

A decisão indeferiu o pedido de liminar da JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, representando uma derrota para José Pessoa Bisneto.

O que dizem os envolvidos?

Em resposta, a BS1 Agro Participações S/A e BAMS Participações S/A relataram ao JD1 Notícias que, após a decisão, colocaram pessoas nas imediações da fazenda, erguendo barricadas para impedir a circulação de seus trabalhadores. Alegam também que homens a mando de José Pessoa Bisneto estão armados no intuito de intimidá-los.

Diante do cenário conflituoso, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio aos funcionários das empresas e auxiliar na instalação de placas informativas.

A reportagem buscou a defesa da JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para um posicionamento, e aguarda retorno.

