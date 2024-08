Suspeita de esfaquear atual do ex-namorado alegou legítima defesa na Capital

A morada de rua, de 20 anos, acusada de ter esfaqueado a atual namorada, de 37 anos, do ex-namorado, de 35 anos, alegou legítima defesa para a Polícia Militar. Isso porque ela foi encontrada horas depois do fato que deixou a vítima em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações da complementação do boletim de ocorrência, a suspeita explicou para os policiais que desferiu o golpe de faca contra a vítima, mas disse que fez isso para se proteger, pois ela estava sendo agredida antes pela mulher.

Após ser localizada na Orla Ferroviária, a suspeita foi conduzida para a delegacia para as providências, pois imagens de câmera de segurança foram recolhidas pelos militares.

Já a vítima da facada segue em estado grave e aguarda procedimento cirúrgico, pois a facada atingiu o tórax e havia a suspeita de ter perfurado o pulmão.

Assim, o caso também mudou de tipificação, saindo de lesão corporal dolosa para vias de fato e lesão corporal culposa.

O caso - Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa, onde a vítima deu entrada com o ferimento. No local, eles fizeram contato com o companheiro da mulher.

Para as autoridades, ele contou que também é morador de rua e dependente químico. O homem detalhou ainda que estava em frente a um hotel, quando foram abordados pela autora, conhecida como ‘Paraguaia’.

Do nada, a autora desferiu uma facada no peito da mulher, correndo em seguida. A agressão teria sido motivada por ciúmes.

