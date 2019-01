Suspeito de estuprar duas mulheres apanha de populares

Um homem de 20 anos, foi detido na tarde de sexta-feira (11) em Três Lagoas, suspeito de estuprar duas mulheres. Os crimes teriam ocorrido no bairro Montanini, e conforme a Rádio Caçula, o suspeito teria perseguido as vítimas com uma faca e as obrigado a praticar sexo oral.

Ainda conforme a imprensa local, uma das mulheres conseguiu fugir e pedir por socorro. Populares que acompanharam a situação foram até o encontro do suspeito com pedaços de madeira e pedras, eles o perseguiram até um matagal com a intenção de linchar o indivíduo.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pelo local até que conseguir identificar e deter o suspeito. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Três Lagoas. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Deixe seu Comentário

Leia Também