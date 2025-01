Acusado de matar 'desafeto amoroso' a tiros é preso em audiência na Capital

Rafael Ortiz Sobrinho, de 28 anos, principal acusado de matar Hugo Henrique Beltrão Santana a tiros no dia 31 de dezembro de 2023, foi preso durante audiência sobre o caso, na tarde desta segunda-feira (27), no Fórum de Campo Grande. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto desde o ano passado.

Ele foi detido enquanto participava da audiência do caso, em que também estavam presentes a promotora do Ministério Público, quatro testemunhas de defesa que seriam ouvidas, além de Rafael, o acusado, que teria o depoimento colhido.

Hugo foi morto a tiros enquanto estava acompanhado de várias amigas em um Hyundai HB20. O JD1 Notícias noticiou o fato no dia do ocorrido com imagens de câmera de segurança, no momento em que a vítima para o veículo após não resistir aos ferimentos provocados pelos disparos.

Na denúncia realizada pelo Ministério Público, o caso aconteceu no dia 31 de dezembro de 2023, quando Hugo e as amigas saíram de uma tabacaria na região da Vila Bandeirantes.

Eles trafegaram pela Avenida Bandeirantes e por um momento, Rafael Ortiz Sobrinho emparelhou a motocicleta que utilizava e atirou diversas vezes, atingindo o jovem e também uma passageira. O motorista atingido pelos disparos conseguiu dirigir até a rua Ciriaco Maymone, onde morreu dentro do veículo.

A investigação da Polícia Civil apurou Rafael Ortiz tinha um relacionamento com uma jovem, que também teve um breve relacionamento com Hugo Henrique, chegando a ter relações sexuais, após se separar por um período do acusado. O fato teria gerado desconforto no réu que decidiu praticar o crime.

Para o Ministério Público, Sobrinho cometeu o crime impelido pelo motivo torpe, pois o crime "foi motivado pelo sentimento de posse que nutria em relação à jovem".

