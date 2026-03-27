Suspeito de participar em tentativa de feminicídio é preso em Campo Grande

Ação da DHPP ( Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) prendeu um indivíduo, de 18 anos, suspeito de participar diretamente de uma tentativa de homicídio contra uma jovem, de 22 anos, em agosto do ano passado, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Durante a investigação, ficou comprovado que o caso se tratava de feminicídio tentado, movido pela homofobia. A vítima, por ser homossexual, era constantemente hostilizada por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito pilotava a motocicleta no momento do crime. Os disparos realizados foram efetuados por um adolescente, de 16 anos. Ambos possuem extensa ficha criminal e conduta extremamente violenta.

Após ficar vários meses internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), ela conversou com a polícia e contou ficou paraplégica, perdendo o movimento de um dos braços, teve um pé amputado, mas contou que um maior e um menor de idade foram os autores, e que constantemente era por eles hostilizada em razão de ser homossexual.

No dia em que colhido o depoimento da vítima, ainda na Santa Casa, novamente ela foi encaminhada à UTI, pois apresentava infecção. Diante da confirmação da linha de investigação, a DHPP pediu a prisão preventiva do suspeito.

Ao ser localizado nesta sexta-feira, dia 27, ele foi interrogado e afirmou, em divergência com as investigações, que efetivamente pilotava a motocicleta, mas que não sabia que o menor iria cometer o crime.

Sobre a motivação da tentativa de homicídio, o coautor afirmou que o menor se desentendia com a vítima em razão da sexualidade dela. Assim, ele recebeu voz de prisão.

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