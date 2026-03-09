Suspeito de tentar sequestrar criança em Corumbá é preso

Saiba Mais Polícia Armado e com máscara de 'Jason', homem tenta sequestrar crianças em Corumbá

Um homem preso suspeito de ameaçar crianças com uma espingarda e tentar obrigá-las a entrar em uma caminhonete, em Corumbá, negou as acusações durante depoimento à polícia no domingo (8). O caso aconteceu na noite de sábado (7), no bairro Guatós.

Segundo o boletim de ocorrência, uma menina de 11 anos relatou que o motorista de uma caminhonete branca, com adesivo de empresa, se aproximou de um grupo de crianças na rua Major Gama, esquina com a rua Rio Grande do Norte.

De acordo com o relato, o homem estaria armado com uma espingarda e teria ordenado que as crianças entrassem no veículo. Ainda conforme a menina, diante da recusa, ele colocou uma máscara do personagem Jason Voorhees, da franquia de terror Friday the 13th, apontou a arma na direção do grupo e atiçou um cachorro que estava dentro da caminhonete.

Assustadas, as crianças correram do local. Segundo o registro policial, o homem ainda teria tentado abordar outras crianças que estavam nas proximidades.

Um morador de 39 anos que presenciou a situação se aproximou do veículo. Conforme o boletim, o motorista já estava sem a máscara e teria apontado a arma em direção ao homem. A testemunha conseguiu segurar o cano da espingarda e questionou a atitude do suspeito.

Depois da intervenção, o homem deixou o local com a caminhonete.

Equipes da Polícia Militar fizeram buscas na região com base nas características do veículo e do suspeito, descrito como um homem alto, branco, careca e com barba.

Imagens de câmeras de segurança de uma casa próxima registraram a passagem da caminhonete por volta das 19h55. A partir dessas informações, os policiais foram até a empresa onde o suspeito trabalha e mora.

No estacionamento, os militares localizaram uma caminhonete com as mesmas características informadas pelas vítimas. No painel do veículo estava uma máscara do personagem Jason.

Segundo o boletim de ocorrência, ao perceber a presença policial, o homem tentou voltar para dentro da empresa e desobedeceu à ordem de abordagem, tentando fugir em direção ao alojamento. Ele foi contido após reagir com chutes e socos contra os policiais.

Durante buscas no alojamento, os policiais encontraram uma espingarda, várias munições calibre 12 e uma munição calibre .38. Na caminhonete também foram localizadas uma balaclava preta e mais munições.

Versão do suspeito

Em depoimento ao delegado Guilherme Oliveira Pena, o suspeito negou ter ameaçado ou tentado sequestrar as crianças.

Ele afirmou que passava pela esquina quando o cachorro que estava com ele pulou da caminhonete e correu em direção a outros cães na rua, o que teria assustado as crianças.

Segundo o homem, ele abriu a porta do veículo para chamar o animal de volta. Nesse momento, um morador teria se aproximado e iniciado uma discussão. Ele disse que houve um bate-boca e que decidiu deixar o local.

O suspeito também confirmou que a espingarda encontrada era dele, mas afirmou que a arma não funcionava. Sobre a máscara encontrada no veículo, disse que o objeto já estava dentro da caminhonete e negou tê-la utilizado durante o episódio.

O caso foi registrado como ameaça, desobediência, porte de arma, tentativa de sequestro e cárcere privado.

O delegado Guilherme Oliveira Pena pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Armado e com máscara de 'Jason', homem tenta sequestrar crianças em Corumbá

Deixe seu Comentário

Leia Também